Guamaré firma acordo para investir em educação ambiental nas comunidades rurais

Nos próximos dois anos, o município de Guamaré, através da parceria com o Projeto Vale Sustentável vai atuar na recuperação ambiental em áreas de reserva legal, além de cursos de Educação Ambiental e do fortalecimento dos quintais produtivos, que beneficiarão os moradores dos assentamentos de reforma Agrária Lagoa de Baixo, Santa Paz, Umarizeiro e Santa Maria III.

O termo que firmou a parceria entre o projeto e o município foi assinado na última semana com a presença do prefeito Adriano Diógenes e o Coordenador do Projeto Vale Sustentável, Elisângelo Fernandes da Silva. Representando a Diretoria da Associação Norte-rio-grandense de Engenheiros Agrônomos (ANEA), a presidenta Silvana Patrícia Fernandes Soares da Silva também esteve no ato de assinatura.

O projeto Vale Sustentável conta com o patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. O prefeito Adriano Diógenes destacou que esta é mais uma iniciativa do município que chega às comunidades para apoiar as cadeias produtivas.

