Guamaré fortaleceu a presença na 7ª Femptur em Natal

Apresentações culturais, gastronomia, artesanato, passeios, debates e muito mais fizeram parte da programação da 7ª Feira de Municípios e Produtos Turísticos do RN – Femptur e do 12º Fórum de Turismo do RN.

O município de Guamaré foi um dos destaques no evento, apresentando seu rico potencial econômico, além das belezas naturais e um pouco da gastronomia.

O estande organizado pela Secretaria Municipal de Turismo foi um dos mais visitados, no pavilhão Nísia Floresta do Centro de Convenções de Natal, nos dias 17 e 18 deste mês. “A Femptur é uma grande vitrine do Rio Grande do Norte. O evento evidencia o que há de melhor em cada segmento”, destacou Mohana Freitas, Secretária Municipal de Turismo.

O prefeito Eudes Miranda, a Secretária de Esportes e primeira-dama, Larissa Mayara, além do deputado Hermano Morais e do ex-prefeito Hélio Willamy visitaram o espaço de exposições. A empresa Camarão Arco Iris promoveu degustação da iguaria.