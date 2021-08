Gestão do prefeito Eudes Miranda faz gol na assistência social, e recebe o reconhecimento no RN

“Estou muito feliz pela Comenda Padre Sabino Getielle, que recebemos juntamente com a Secretária de Esportes, Larissa Mayara e a Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara, em Natal”, o desabafo do prefeito de Guamaré, Eudes Miranda não foi à toa.

O município desponta entre as nove cidades do RN, agraciadas com a comenda, resultado do reconhecimento a política pública na primeira infância, no mês da Primeira Infância.

O evento organizado pelo governo do estado, através da Sethas, reuniu municípios que apresentaram experiências exitosas de boas práticas de promoção e proteção de direitos na primeira infância.

“Gratidão a Deus pela oportunidade de governar nossa cidade e dividir com a nossa equipe de governo, mais uma conquista que mede o grau de responsabilidade da gestão municipal com o futuro da nossa gente”, concluiu o prefeito ao receber a comenda das mãos da governadora Fátima Bezerra.

“O Rio Grande do Norte tem hoje nove municípios que se destacaram nas boas práticas de proteção à Primeira Infância, e recebem hoje a Comenda Padre Sabino Gentille. Quero aqui declarar todo o nosso reconhecimento e gratidão aos gestores e trabalhadores de assistência social de Baía Formosa, Bom Jesus, Currais Novos, Frutuoso Gomes, Guamaré, Ipanguaçu, Macaíba, Rio do Fogo e Santa Cruz”, declarou a governadora Fátima Bezerra. Blog Celso Amâncio – Fotos: Elisa Elsie.