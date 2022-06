Guamaré exporta mais um craque de escolinha de futebol Nacional BM

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esportes e Laser, continua acreditando e investindo no esporte, formando e exportando craques do município para clubes de futebol.

A formação do personagem da foto, o atleta Herbert Kauê se deu através do projeto da escolinha de futebol Nacional BM, que é coordenada pelos os professores Erick, Berg e Jeferson.

Ele sempre foi destaque nas aulas por sua habilidade com a bola, tem olhos na nuca, joga em varias posições, é considerado uma das promessas da escolinha.

Bem avaliado pelo o futebol apresentado em campo com apenas 13 anos de idade, ao lado de seu pai e do professor, o craque adolescente foi recebido nesta semana pelo presidente do Santa Cruz FC, João Nobre, para assinatura o contrato.

O atleta passa a defender de hoje em diante o clube Santa Cruz FC nas categorias de bases. Aqui pra gente… Esse jovem adolescente tem um futuro muito promissor.