Guamaré investe em capacitação na Saúde

Nesta terça-feira, 16, uma equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde, com apoio do município de Guamaré, realizou uma capacitação, que reuniu profissionais da saúde, dentre eles: médicos e enfermeiros, afim melhorar as informações sobre mortalidade no município.

Com as presenças de Dra. Maria do Carmo e da técnica Francidalha Lima foram abordadas questões sobre a comissão de revisão de óbito infantil e da mulher em idade fértil.

Cerca de 20 profissionais foram capacitados durante as seis horas de atividades. A capacitação vai facilitar um melhor direcionamento de situações relacionadas ao óbito infantil e de mulheres.