Prefeitura apresentará encenação da Paixão de Cristo em Abril

No ano de 2000 começava a saga do Grupo de Teatro e Dança Tamanco de Pau, com a apresentação da Paixão de Cristo, no adro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, hoje a nossa querida Igreja Santuário.

São 22 anos de encenação da peça da Paixão de Cristo – Vida, Morte e Ressurreição de Jesus, pelo Grupo Tamanco de Pau sob a diretoria de Maria Santos.

O grupo começou pequeno, mas com o tempo foi se desenvolvendo na arte da teatralização, figurinos e cenários.

A Paixão de Cristo está amparada pela Lei Municipal Nº. 370/07 que criou o calendário de eventos turístico do município e sempre, contou com o apoio de todos os prefeitos e secretários de turismo desde o início da sua criação.

É criado um projeto e apresentado ao responsável pela pasta do turismo e devidamente aprovado, se começa os preparativos para a apresentação.

Hoje, o Grupo de Teatro e Dança Tamanco de Pau conta com uma enorme estrutura de cenário, uma diretoria formada por uma diretora geral, um diretor administrativo, um diretor de cena e dramatização, uma diretora de figurino, um diretor de cenário, além de coreógrafo e equipe de apoio, e mais de 170 pessoas envolvidas no espetáculo, entre atores e equipe de montagem.

Portanto, não se trata de uma reles brincadeira e sim, de uma apresentação séria onde se começa os ensaios 90 dias antes da Semana Santa.

No próximo mês de abril as apresentações acontecerão no Espaço de Eventos do Conjunto Vila Maria e em frente ao Estádio de Futebol o Pajesão em Baixa do Meio, sempre as 20h30. A expectativa do grupo é que o público espectador seja bem maior que no ano anterior.