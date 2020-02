Guamaré lança campanha de carnaval com foco na proteção da criança e do adolescente

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o apoio do Conselho Tutelar e da Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual contra Criança e Adolescente, lançou nesta quarta-feira feira 12, no início da rodada das quartas de finais do campeonato de blocos a campanha: “PRÉ-CARNAVAL 2020: REPEITAR PROTEGER E GARANTIR”.

A iniciativa tem como foco a sensibilização da sociedade para a garantia dos direitos da criança e do adolescente e a disseminação dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA como: Vender bebida alcoólica a menor de 18 anos e o abuso e a exploração sexual, além de alertar para o trabalho infantil.

O lançamento contou com a participação da Primeira-dama do município, Manuela Jácome, da secretária de Assistência Social, Juliana Câmara e do secretário de Educação, Roberto Aguiar. Os membros do Conselho Tutelar, Ana Modesto, Aryson Silva, Adeilson Borges, Ricardo Mendes e Wendell Araújo, e ainda representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA prestigiaram o lançamento.

Durante a apresentação da campanha, o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes – NUCA lançou um vídeo produzido pelo núcleo, que é uma das peças de comunicação da campanha. No próximo dia 17, o Conselho Tutelar em parceria com o NUCA e outros órgãos do governo municipal estarão realizando um mutirão de mobilização, que acontecerá no centro da cidade, a partir das 08h e no distrito de Baixa do Meio, às 15 horas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social lembra que em casos de denúncias, a população pode usar o canal Disque 100 ou ligar para o (84) 99644-9630 (telefone móvel do Conselho Tutelar de Guamaré).

