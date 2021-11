Guamaré na expectativa da IX Semana do Bebê

Com o tema: “Guamaré: Um lugar de Proteção Integral à Primeira Infância”, o município de guamaré vai realizar a IX Semana do Bebê, no período de 22 a 28 de novembro.

O projeto trabalha a intersetorialidade na política pública de assistência à primeira infância e visa estimular ações que tragam melhorias para os indicadores do município na Assistência Social, Saúde e Educação, por exemplo.

O município de Guamaré já possui duas certificações “Selo Unicef-Município Aprovado” e tem experiências exitosas das Semanas do Bebê reconhecida e premiadas pelo UNICEF. A Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara é a articuladora do projeto no município.

Confira a programação:

22/11/2021 – Segunda-Feira – INTERSETORIAL

HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS

• HORÁRIO: 07h30min

• LOCAL: Prefeitura Municipal de Guamaré

SEMINÁRIO: “OS DESAFIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA NOS DIAS ATUAIS”

• HORÁRIO: 09h

• LOCAL: Centro de Convenções-Praia de Aratuá

• PÚBLICO-ALVO: Profissionais das secretarias envolvidas.

ABERTURA SOLENE

• HORÁRIO: 18h

• LOCAL: Centro de Convenções-Praia de Aratuá

23/11/2021 – Terça-Feira – SECRETARIA DE SAÚDE

EXPOMATERNA

HORÁRIO: 07h às 12h

• LOCAL: Hospital Manoel Lucas de Miranda

• PÚBLICO-ALVO: Gestantes

• LOCAL: Hospital Manoel Lucas de Miranda • PÚBLICO-ALVO: Gestantes BUSBABY

HORÁRIO:

– 07h às 11h (Quilombo);

– 14h às 17h (Baixa do Meio).

• PÚBLICO-ALVO: Crianças de 0 a 12 anos e gestantes.

PAINEL: “CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR EM GUAMARÉ/RN”

HORÁRIO: 08h às 12h.

• LOCAL: Centro de Convenções

• PÚBLICO-ALVO: Profissionais das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, Ministério Público – Promotora de Justiça da Comarca, Poder Judiciário – Juíza da Comarca, Conselho Tutelar e Conselheiros do CMDCA.

CAPACITAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIAS

CAPACITAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIAS HORÁRIO: 19h

• LOCAL: Plataforma de transmissão digital.

• PÚBLICO-ALVO: Profissionais de saúde.

• LOCAL: Plataforma de transmissão digital.

• PÚBLICO-ALVO: Profissionais de saúde.

CAPACITAÇÃO: URGÊNCIAS PEDIÁTRICAS

CAPACITAÇÃO: URGÊNCIAS PEDIÁTRICAS HORÁRIO: 19h

• LOCAL: Hospital Manoel Lucas de Miranda.

• PÚBLICO-ALVO: Profissionais de saúde da linha de frente do Hospital Manoel Lucas de Miranda.

• LOCAL: Hospital Manoel Lucas de Miranda.

• PÚBLICO-ALVO: Profissionais de saúde da linha de frente do Hospital Manoel Lucas de Miranda.

24/11/2021 – Quarta-Feira – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NO TEATRO DE PIJAMA

LOCAL: Escolas que atendem a primeira infância.

• PÚBLICO-ALVO: Crianças da primeira infância.

FORMAÇÃO: “OS DESAFIOS DE PROTEGER A CRIANÇA NA PRIMEIRA INFÂNCIA”

• HORÁRIO: 18h30

• LOCAL: Centro de Convenções-Praia de Aratuá

• PÚBLICO-ALVO: Profissionais da Educação que atendem a primeira infância

25/11/2021 – Quinta-Feira – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEMAS KIDS NA COMUNIDADE

HORÁRIO: 08h

• LOCAL: Escolas municipais das comunidades de Santa Maria III, Umarizeiro, Lagoa de Baixo e Lagoa Doce.

• PÚBLICO ALVO: Crianças das Comunidades escolares.

PROJETO AMOR DE MÃE

• HORÁRIO: 09h

• LOCAL: Pousada Ebenezer

• PÚBLICO ALVO: Gestantes acompanhadas pelo Programa Criança Feliz

PIQUENIQUE FAMILIAR

*HORÁRIO: 16h

• LOCAL: Estádio de Futebol de Baixa do Meio.

• PÚBLICO-ALVO: Famílias acompanhadas pelos serviços socioassistenciais.

PIQUENIQUE FAMILIAR

*HORÁRIO: 16h

• LOCAL: Praça Esportiva – Vila Maria

• PÚBLICO-ALVO: Famílias acompanhadas pelos serviços socioassistenciais.

MINI MESTRES DO SABOR

• HORÁRIO: 19h

• LOCAL: Centro de Convenções

• PÚBLICO ALVO: Crianças de 09 a 12 anos e suas famílias.

26/11/2021 – Sexta-Feira – SECRETARIA DE ESPORTES

IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA GESTAÇÃO

*HORÁRIO: 08h30

• LOCAL: Projeto Bem Estar em Guamaré/RN.

• PÚBLICO ALVO: Gestantes.

FRAUDINHAS CUP

• HORÁRIO: 17h

• LOCAL: Praça Poliesportiva de Salina da Cruz.

• PÚBLICO ALVO: Crianças de 05 a 07 anos.

GINCANA BABY

• HORÁRIO: 17h00.

• LOCAL: Praça Poliesportiva de Salina da Cruz.

• PÚBLICO ALVO: Crianças de 06 a 10 anos.

OFICINA DE STRESS BALLS

• HORÁRIO: 17h00.

• LOCAL: Praça Poliesportiva de Salina da Cruz.

• PÚBLICO ALVO: Crianças de 06 a 12 anos.

OFICINA DE ESPORTES RADICAIS

• HORÁRIO: 17h

• LOCAL: Praça Poliesportiva de Salina da Cruz.

• PÚBLICO ALVO: Crianças de 10 a 13 anos.

27/11/2021 – Sábado– INTERSETORIAL

EXPO BABY

• HORÁRIO: 16h00min

• LOCAL: Praça Esportiva de Salina da Cruz

• ATIVIDADES: Balão mágico – Oficina de esculturas de balões, Busbaby, Teia de Aranha, Circuito Baby, Corrida com obstáculos, Acerte o alvo kids e Leitura na Praça.

28/11/2021 – Domingo – ENCERRAMENTO DA IX SEMANA DO BEBÊ

ENTREGA DA CHAVE AO BEBÊ PREFEITO (A)

*HORÁRIO: 07h30

• LOCAL: Prefeitura Municipal de Guamaré

LIVE DE ENCERRAMENTO

*HORÁRIO: 16h

• Transmitido no Facebook da Prefeitura