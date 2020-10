Guamaré no clima da VIII Semana do Bebê

Para chamar atenção da população para a importância da primeira infância, a Prefeitura Municipal de Guamaré entrou no clima da VIII Semana do Bebê e iluminou as fachadas dos prédios públicos.

Um letreiro foi instalado na Orla de Aratuá e na Praça da Juventude em Baixa do Meio. Em tempos de pandemia, a programação acontece no ambiente virtual, até a próxima segunda-feira, 12 de outubro.

(Visited 1 times, 1 visits today)