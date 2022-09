Com expectativa de público de quase 30 mil pessoas, a ABAV é também um local para negócios uma vez que reúne todos os profissionais ligados ao turismo.

Guamaré participa da 49ª edição da ABAV Expo Internacional, a maior feira de turismo das Américas, que acontece de 21 a 23, no Centro de Convenções de Pernambuco. O município de Guamaré é parceiro do estande do Rio Grande do Norte, principal espaço para promoção do destino dentro da feira. As cortinas artesanais de conchas e ostras produzidas pela equipe da Secretaria Municipal de Turismo são destaque na decocção Istagramável do espaço. A ação é uma realização da Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Turismo.

A abertura da 49ª edição da ABAV Expo Internacional ocorreu, na manhã desta quarta-feira (21), no Teatro Guararapes. A secretária de Turismo de Guamaré, Andrezza Varela, destaca a importância da participação no evento. “A ABAV Expo é uma das principais vitrines do turismo nacional, estar aqui e trazer um pouco do nosso artesanato é posicionar Guamaré entre os destinos turísticos do Rio Grande do Norte”, declara a secretária.

O evento conta com a participação dos 27 estados brasileiros e além de destinos internacionais, expostos numa área 29 mil m² e inúmeras oportunidades de negócios. Além disso, 35 hosted buyers (compradores de destinos) convidados, do mundo inteiro, que levam o Brasil e o Nordeste para os seus países. “O nosso maior compromisso é gerar negócios, é capacitar, ensinar” comentou a presidente nacional da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), Magda Nassar.

Durante a feira, a Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) anunciou que o estado do Rio Grande do Norte será o primeiro no Brasil a ter buggies elétricos produzidos no Brasil para uso turístico nas dunas. O protótipo Selvagem Elétrico, em exposição do estande do RN, atinge até 120 km por hora e busca reduzir os impactos ambientais.

A ABAV Expo Internacional é realizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), que possui escritórios em todos os estados do Brasil. Junto às agências, representam 80% das vendas de destinos nacionais. Asscom/PMG