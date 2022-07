Guamaré participa da feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN

Em mais um ano que a cidade de Guamaré marca presença na 8° Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN – FEMPTUR levando as belezas do município, a cultura e o artesanato à maior vitrine do Turismo Potiguar.

No estande da prefeitura apresenta muitas referências de Guamaré: As praias, ilhas e rios, a pesca e o passeio nas Gamboas. As conchas presentes em nossas praias que ganham vida no artesanato.

O kitesurf e demais esportes aquáticos também ganharam destaque e chamou atenção de quem visitou o estande.

O visitante que passou pelo estande saiu com uma foto para levar um pedacinho de Guamaré para casa e a experiência vivida na feira.

O Primeiro dia de exposição foi marcado por muitas visitas ilustres ao estande. O prefeito Arthur Teixeira, a Governadora Fátima Bezerra, a secretária de Turismo Aninha Costa e a deputada federal Natália Bonavides, representantes do trade turístico potiguar.

O vereador Tiago de Berg e os secretários municipais Rodrigo Lima (Planejamento) e Renato Dantas (Educação) também prestigiaram o evento.