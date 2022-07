Guamaré participa de evento do novo polo turístico Do Sertão para o Mar

A Secretaria Municipal de Turismo participou nesta terça-feira (12) de workshop sobre o fortalecimento e estruturação do novo polo turístico “Do Sertão para o Mar”, realizado pela empresa START Consultoria. O encontro ocorreu no campus do IFRN/Macau e reuniu os secretários de turismo das cidades que integram o novo polo.

Com a formalização as cidades de Guamaré, Galinhos, Macau, Pendências, Alto do Rodrigues e Carnaubais, atuarão juntas no desenvolvimento de roteiros turísticos, qualificação da mão de obra, divulgação do destino e atração de investimentos para o setor.

A secretária de Turismo, Andrezza Varella, e o secretário adjunto da pasta, Luiz Gonzaga, participaram da formação representando o município. “Não se faz turismo sozinho. Por isso a união dos municípios é fundamental para desenvolvimento da região. O evento de hoje foi o pontapé inicial desse trabalho em conjunto. Já iniciamos o planejamento das ações e o processo de formalização do novo polo turístico que deve ser concluído até o final do ano”, declara a secretária. Esse foi o primeiro de cinco eventos, o próximo ocorrerá no Centro de Convenções de Guamaré, no dia 16 de agosto.