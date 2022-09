Guamaré participa de evento sobre Turismo Rural na Paraíba

Em busca de promover o Turismo de Guamaré, a responsável pela pasta, Andrezza Varela, participou da 18ª edição da Feira de Turismo Rural do Brasil – Ruraltur e do Seminário de Turismo Rural que ocorreram simultaneamente no período de 8 a 9 de setembro, na cidade de bananeiras, na Paraíba/RN. O evento é uma realização do Sebrae da Paraíba que tem por objetivo promover a interiorização do turismo e estimular o desenvolvimento dos pequenos negócios ligados ao setor.

A Prefeitura de Guamaré participou como convidada na caravana e no estande do Sebrae/RN. De acordo com o Sebrae da Paraíba, mais de seis mil pessoas visitaram a Feira entre profissionais do turismo e público geral. “Foram dias de muito conhecimento e uma excelente oportunidade de mostrar as belezas e potencialidades de Guamaré e da região Do Sertão para o Mar”, ressaltou Andrezza.

A programação encerrou no último sábado (10) com o Encontro Nacional das IGRs – Instâncias de Governança Regionais. Na ocasião, temas como roteirização e governança foram discutidas e o Rio Grande do Norte foi destaque com o Geoparque Seridó. A potiguar Janaína de Medeiros, diretora executiva do Consórcio Público Intermunicipal Geoparque Seridó/RN, falou sobre a experiência desenvolvida, a união dos municípios e todas as estratégias até o reconhecimento do território pela Unesco.

Asscom/PMG