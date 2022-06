Guamaré participa de reunião da IGR Do Sertão para o Mar em Galinhos

O primeiro encontro presencial da nova Instância de Governança Regional – Do Sertão para o Mar, ocorreu nesta terça-feira (14) no município de Galinhos. O encontro reuniu representantes da secretaria de Estado do Turismo do RN (SETUR/RN), Instituto Federal do RN (IFRN), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), os secretários municipais de turismo de Guamaré, Galinhos, Macau, Pendências e Alto do Rodrigues.

O tema central do encontro foi o processo de formalização da Instância de Governança Regional do Turismo e a consolidação da região enquanto um polo turístico. A importância de cada município ter um inventário atualizado e o Cadastur também foram temas debatidos na reunião.

Na ocasião foram definidos a criação de três grupos de trabalho que serão responsáveis por áreas específicas: Estatuto da IGR, Roteiros Turísticos e Identidade Visual. A próxima reunião da IGR acontecerá em Guamaré, no próximo dia 16 de agosto, no Centro de Convenções. “A união dos municípios será fundamental para fortalecer o turismo na região, vamos criar roteiros que integram as cidades, de modo que o turista possa aproveitar o melhor de cada uma delas”, declarou Andrezza Varela, secretária de Turismo de Guamaré.

Participaram da reunião, Rosa Rodrigues – professora do Curso de Turismo da UERN, André – IFRN, Mércia Motta – SETUR/RN, subcoordenadora para Regionalização do Turismo, Edicea Neves – Secretária-adjunta de Alto do Rodrigues, Saulo Leão – Secretário de Galinhos, Rodrigo Menezes – Secretário de Macau, Camila Jamille – Secretária de Pendências e Nadsara – Secretária de Carnaubais.