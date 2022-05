Guamaré participa do I Workshop de Turismo Náutico no Rio Grande do Norte

O evento realizado pelo GT Náutico do RN, com a coordenação da Setur/RN, contou com a participação de representantes do Ministério do Turismo, do Fórum Náutico de São Paulo e da Associação dos Construtores de Barcos do Brasil (ACOBAR), instituições que integram o Grupo municípios. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (16), no Centro de Convenções de Natal, voltado para os gestores das cidades que possuem atividade náutica oferecida como serviço turístico.

O secretário adjunto do Turismo de Guamaré, representou o município no evento. “Nosso município hoje vivencia uma gestão que possui um olhar para desenvolver o turismo e atividade náutica é uma das nossas maiores potencialidades. Temos uma gama de possibilidades, além dos passeios de barco que podem ser ampliados, melhorados com embarcações maiores e novos roteiros, os excelentes ventos que propiciam a prática de esportes movidos a vento. Por isso, participar de eventos como esse são fundamentais para avançarmos”, declarou Luiz Gonzaga, secretário adjunto do Turismo de Guamaré.

No turno da manhã “oportunidades e desafios para o turismo náutico no RN”, ministrada pelo representante do Fórum Náutico de São Paulo, Klaus Peters e da ACOBAR, Eduardo Colunna. “O Rio Grande do Norte tem o ambiente perfeito para desenvolver o atividade náutica com foco no turismo, o estado tem uma beleza internacionalmente conhecida, já existe uma atividade pujante, excelente infraestrutura turística, bons ventos. Falta muito pouco para o setor deslanchar. Esse encontro é um grande passo para isso, pois reúne a iniciativa pública e privada, discutindo juntos. Só assim é possível avançar.”, declarou o Klaus Peter, Fórum de São Paulo.

Representando o Ministério do Turismo, o diretor de Ordenamento Parcerias e Concessões, Rafael Costa Morgado Soares Braga, ministrou o painel “Proposições para o Turismo Náutico no Brasil e RN”. Ainda durante a programação da manhã os gestores municipais Fernando Fernandes (Natal), Lavoisier Macena (Tibau do Sul) e Valtércio Pinheiro (Maxaranguape) apresentaram as atividades náuticas desenvolvidas nos municípios, os potenciais a serem desenvolvidos e as expectativas de crescimento para o setor. E a subsecretária Solange Portela, encerrou a programação da manhã mediando um mesa de debate com sobre os temas abordados.

Na parte da tarde, a Professora Dra. Rosana Mazaro, que representa a Universidade Federal no GT, conduziu a oficina “Potencial e Oportunidades para o Turismo Náutico nos municípios do RN”, onde os municípios se reuniram por regiões turísticas e desenvolveram um relatório inicial com o diagnóstico de ações a serem realizadas em curto, médio e longo prazo. Essas etapas serão acompanhadas e trabalhadas pelo GT náutico.

“Esse encontro é primeiro de muitos, o turismo náutico é uma realidade no Rio Grande do Norte, a secretaria de Turismo vem dando a sua colaboração para ordenar e auxiliar os municípios para o desenvolvimento sustentável da atividade turística náutica. Saímos deste evento conscientes o longo percurso que temos a percorrer, mas confiantes pois estamos unidos rumo ao mesmo propósito: Regulamentar e desenvolver o turismo náutico no RN”, afirma Solange Portela, subsecretária de política e gestão turística.