Guamaré pode perder dois vereadores na próxima eleição, indica prévia do Censo

Guamaré pode ter dois vereadores a menos na Câmara Municipal a partir da próxima eleição, em 2024, e passar a ter apenas 09 parlamentares, respectivamente. A possibilidade surge a partir da tendência de queda registrada pela prévia do Censo 2022.

O número de vereadores de uma cidade está relacionado com a quantidade de habitantes. Para ter 11 parlamentares, como Guamaré tem atualmente, a cidade precisa estar com uma população acima de 15 mil habitantes, e esta é a faixa com o número máximo de vereadores permitido para as câmaras, de acordo com a população de cada município

No último levantamento feito pelo o IBGE no ano de 2021, a quantidade da população do município estimou em 16.261 habitantes. Assusta a dramática queda na prévia do ano de 2022 de 15.312, ou seja quase mil pessoas a menos.

Há quem afirme que ainda falta concluir pelo os agentes do IBGE o levantamento de alguns assentamentos, como a comunidade do Irmãozinho, Umarizeiro, Sebastião Andrade, dentre outros. Alguns destes são pertencentes a área territorial do município de Macau, afinal, é apenas uma prévia.

O Censo Demográfico é feito a cada 10 anos e deveria ter sido refeito em 2020, mas foi adiado pela pandemia e iniciou no ano passado. O processo, entretanto, atrasou, e o IBGE forneceu apenas uma prévia.

Foi esta prévia que mostrou Guamaré com apenas 15.312 mil moradores em 2022, ao contrário do esperado pelos especialistas. Os números recentes mostraram a tendência de desaceleração.

Aqui pra gente…

O cenário e os números provam e caminham para termos na câmara municipal a partir de 2025 apenas 9 cadeiras, e se isto de fato prevalecer, a busca de uma vaga no parlamento pelo o grupo da situação e oposição aumenta ainda mais na disputa, dando um giro de 180 graus.