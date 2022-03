Guamaré precisa de um Deputado presente e Hélio de Mundinho é a bola da vez

Visando às eleições deste ano onde a população vai voltar às urnas para eleger seus representantes em nível de estado e federal, aumenta a ansiedade na cidade em ter um deputado estadual que lhe represente, que se faça presente e que ouça o povo como Hélio de Mundinho.

Quando foi prefeito por duas vezes, Hélio promoveu uma gestão atuante e participativa, olhou para todos os recantos da cidade e da região sem diferenciar a cor da bandeira. O líder politico conversava com o povo, escutava seus anseios e era ouvido.

A participação do povo nas decisões com sugestões de melhorias na gestão do futuro deputado Hélio, foi fundamental e decisiva no andamento dos trabalhos do governo que governou com o povo e para o povo.

Tenho absoluta certeza como cidadão que se Hélio decidir de fato ser candidato a deputado estadual atendendo uma apelo popular, e se eleito for pela vontade de DEUS e do povo, muitos sonhos e reivindicações da população do munícipio, e da região serão concretizados.

Por sua vez, Hélio se recusa a falar sobre seu futuro político ao ser questionado pelo o blog, ele não confirma se será candidato ou não. A única certeza que temos até o momento, é que o seu nome no tabuleiro estadual tá igual a pipa só subindo… Hélio é a bola da vez!