Guamaré precisa só de um motivo para votar na reeleição da governadora Fátima Bezerra

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), é candidata a reeleição para mais 4 anos de governo. Quero acreditar que a candidata não se esqueceu de Guamaré.

Fátima até agora não conseguiu cumprir com o povo do RN o que prometeu, em especial, com a população de Guamaré, de fazer a obra da RN 401 e entregar em tempo a população, atendendo assim uma reivindicação de décadas.

Já dizia meu avô: “depois que você der a sua palavra não volte atrás, ainda que não se beneficie, tenha honra”. Fátima desprezou a população do município durante quatro anos, ela nunca fez nada pela cidade nem como deputada federal, senadora e agora governadora.

A governadora quebrou a confiança que população tinha na professora, mesmo ela tendo obtido nas eleições de 2018 no município 5.290 votos, contra 4.929 do candidato adversário Carlos Eduardo, que foi apoiado pelo grupo governista.

A única vez que ela veio a Guamaré foi na campanha de 2018, mesmo assim, veio em cima de um carro de campanha. Sequer parou para conversar com o povo, não duraram 10 minutos e foi embora dando tchau.

A candidata fez aliança com alguns políticos da cidade na tentativa de virar o jogo, achando talvez que o povo daqui seja esquecido igual a ela.

No quesito política, a população de Guamaré está mais politizada, sabe o que quer daqui pra frente e é consciente que o voto na urna, é única arma que tem em mãos para qualquer mudança.

A senhora governadora afirmou em agosto de 2021 na presença do prefeito de Guamaré na época, Eudes Miranda, o líder politico e ex-prefeito, Hélio Willamy, dos vereadores do município, e integrantes da equipe do governo estadual que “Eu não prometi, mas irei fazer a RN 401”. Não cumpriu até hoje!

Clique aqui e relembre:

https://www.guamareemdia.com/eu-nao-prometi-mais-irei-fazer-a-rn-401-disse-governadora-ao-prefeito-eudes-em-alto-e-bom-som/

A senhora governadora disse em Março de 2022 que tinha assinando uma ordem de serviço, que até hoje não se ver homens e máquinas trabalhando na rodovia na reconstrução da RN 401.

Não é de hoje que o blog Guamaré em Dia denuncia o péssimo estado da RN 401 que pede socorro há anos. A rodovia já foi palco de várias vidas ceifadas.

A cidade ainda não teve a felicidade de ter um governador (a) que olhasse para o município com bons olhos pensando no bem estar da população.

A rodovia, senhora governadora é apontada como uma das mais importantes rodovias para o Rio Grande do norte, mas hoje, mais parece uma tábua de pirulitos de tanto buraco.

Nesta estrada que liga Guamaré a Baixa do Meio, de apenas 23 km vários veículos já foram tombados com registro de vitimas fatais pela má conservação da estrada. Muitas famílias ficaram órfãs.

O cidadão de Guamaré não é mais o mesmo do tempo da escuridão, Já dizia o professor Osmar Fernandes: “O povo quando quer mudar, muda o mundo”.

Como a governadora prometeu e não conseguiu cumprir, entendo que não dar mais tempo de fazer nada com relação a estrada. A as eleições já é no próximo dia 2 de outubro, e certamente a população de Guamaré dará o troco nas urnas pelo o silêncio e o desprezo que teve durante todos estes anos com a população do município.

Aos políticos, um aviso: Tá cada vez mais difícil botar papa nos olho do povo, e como disse antes, repito: o cidadão tá mais esclarecido e politizado.

Não sou vidente, mas as urnas vão falar, não tenham dúvidas!!