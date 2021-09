Guamaré prepara a nona edição da Semana do Bebê

Nesta quarta-feira, 15, aconteceu a 2ª Reunião de Planejamento da IX Semana do Bebê de Guamaré. Estiveram presentes, a secretária de Esportes, Larissa Mayara, a secretária de Assistência Social, Juliana Câmara, a Secretária adjunta de Saúde, Flávia Emanuelle, além de técnicos representantes das pastas de Educação, Assistência social, Esportes, Saúde e Gabinete Civil.

A Prefeitura de Guamaré vem realizando desde 2013 a Semana do Bebê, que é instituída através da Lei Municipal 609/2013. O evento é uma iniciativa do Selo UNICEF como estratégia de Mobilização Social em prol da primeira infância. O município conquistou a certificação nas ultimas duas edições (2013-2016) e (2017-2020).

NONA EDIÇÃO

Este ano, em sua nona edição a Semana do Bebê tem como tema: “Guamaré: Um lugar de Proteção Integral à Primeira Infância”. O evento será realizado no período de 06 a 12 de outubro, conforme é estabelecido por lei municipal.

Não diferente das edições anteriores, a Semana do Bebê 2021 contará com uma vasta programação que está sendo preparada com muito carinho pelas as secretarias envolvidas. Serão 07 dias de ações voltadas para as Gestantes, crianças de 0 a 06 anos, suas famílias e a comunidade em geral.

INTERSETORIALIDADE

A Semana do Bebê traz o formato intersetorial com a participação dos secretários e corpo técnico das secretarias envolvidas, desde o planejamento das ações, escolha do tema, logomarca, na mobilização do evento e na execução das atividades.

MOBILIZAÇÃO

A exemplo das edições anteriores, o evento conta com um período de mobilização e divulgação que tem por objetivo sensibilizar a população em geral para um olhar em favor da primeira infância e chamando a atenção para o conhecimento do que é a Semana do Bebê, o porquê da iniciativa do município para este grande evento, como também, a importância do envolvimento das crianças e de toda a sociedade em geral no evento.

A IX edição da Semana do Bebê acontecerá através de mobilizações externas e internas, em todo o município, com a entrega de panfletos/programação, colagem de cartazes e divulgação com Carro de Som e nas unidades, estabelecimentos, serviços e programas das secretarias envolvidas, no período de 01 a 05 de outubro antecedendo a abertura do oficial do evento.

O EVENTO

A abertura da IX SEMANA DO BEBÊ está programada para acontecer no dia 06 de outubro com hasteamento de pavilhões na Prefeitura e a Solenidade Oficial no Centro de Convenções do município. O evento contará com a participação da Secretária Nacional de Atenção a Primeira Infância, Luciana Lira.

A partir do dia 07, cada secretaria envolvida terá uma programação especial em cada dia com muitas atividades de entretenimento, cuidado e atenção ao público alvo e capacitações para os profissionais de cada política pública sempre objetivando melhorar os indicadores sociais e o atendimento e acompanhamento da primeira infância de forma protetiva e integral.

Devido a pandemia, algumas atividades terão uma nova roupagem, principalmente a esperada festa do Dia das Crianças. Para manter a segurança sanitária, a festividade será realizada por meio de uma live, com muita alegria e brincadeiras.

Mesmo de forma remota a prefeitura irá garantir toda a estrutura, recurso e atrativos que sempre foram realizados nesses 09 anos de Semanas do Bebê em Guamaré.