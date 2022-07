Guamaré presente na convenção que homologou o nome de Fátima governadora e Walter Alves como vice

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, esteve em Natal neste sábado (23), acompanhado de uma comitiva, da vice-prefeita Eliane Guedes, do líder politico Hélio Willamy, do presidente da Câmara, vereador Eudes Miranda, vereadores e assessores, participando da convenção estadual do PV, PC do B, PT e MDB.

Em apoio às candidaturas de Fátima Bezerra (PT), ao governo do Rio Grande do Norte, e Walter Alves, como vice, e a reeleição de Hermano Morais, como Deputado Estadual, e Garibaldi Filho, como Deputado Federal.

O evento aconteceu no ginásio da Escola Estadual Floriano Cavalcanti, na Zona Sul de Natal. Fátima Bezerra, atual governadora do Rio Grande do Norte, tenta a reeleição ao cargo para os anos de 2023 a 2026. Antes de ser governadora, foi deputada estadual (dois mandatos), deputada federal (três mandatos) e senadora.

“Lutar com esperança, acreditando que é possível sonhar com uma Guamaré e um Rio Grande do Norte cada vez mais forte. Hoje atendemos o convite dos amigos Hermano Morais, Walter Alves e do seu pai Garibaldi Filho. A nação bacurau de Guamaré esteve bem representada nas convenções estaduais da federação PV, PC do B e PT e do nosso MDB, que apresentou a candidatura do futuro vice-governador, Waltinho Alves na chapa com a Governadora Fátima Bezerra, candidata à reeleição. Juntamente com o prefeito Arthur Teixeira, a vice-prefeita Eliane Guedes e os vereadores Eudes, Diego, Miranda Jr, Dedezinho, Thiago de Berg, Carlos Câmara e Manú, entre outras lideranças, mostramos a força da união de um grupo político forte que carrega Guamaré no coração. Vamos à luta e vamos à vitória!”. Comentou o líder politico Hélio em sua página no instagram.