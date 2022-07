Guamaré presente na Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Turismo, esteve presente no evento de lançamento na Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN (FEMPTUR), que ocorreu na última sexta-feira (1º) no Salão Bossa Nova do Serhs Natal Grand Hotel, na Via Costeira.

Os dois principais eventos de fomento ao Turismo potiguar: A 8ª Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN (Femptur) e o 13º Fórum de Turismo do RN.

Ambos serão realizados nos dias 21 (Fórum), 22 e 23 de julho (Femptur) no Centro de Convenções de Natal. Será imperdível.

Feira

Com mais de 100 estandes já reservados, a Femptur terá espaços voltados para municípios turísticos, meios de hospedagem, agências de viagem e empresas de passeios, entre outros segmentos.

Andrezza Karla, secretária de turismo de Guamaré ao lado de Ana Maria Costa, secretária de turismo do estado do RN