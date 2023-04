Guamaré realiza a Jornada de Conscientização do Autismo

Durante os dias 26 e 27 de abril de 2023, a Prefeitura de Guamaré realizará a Jornada de Conscientização do Autismo, com o objetivo de promover o conhecimento acerca do Transtorno do Espectro Autista (TEA), junto aos servidores públicos municipais que atuam em setores estratégicos. A ação é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro Especializado em Reabilitação. A solenidade de abertura acontecerá nesta quarta-feira (26), na Câmara Municipal de Guamaré, a partir das 7h e será aberta ao público, entretanto o restante da programação será exclusivo para profissionais, familiares e cuidadores de crianças com TEA assistidos pelo CER.

A Jornada reúne profissionais da Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte e Lazer, visando ampliar o conhecimento na identificação dos sinais e sintomas, de forma precoce, a fim de encaminhá-los para possível diagnóstico, combatendo os preconceitos e incluindo as pessoas com TEA na sociedade.

No dia 26, quarta-feira a programação acontece no centro de Guamaré, pela manhã a palestra de abertura como o tema: “Os desafios da inclusão da pessoa com TEA”, e à tarde a oficina: Restrição alimentar, desafios e expectativas que acontecerá no CER/Guamaré. No dia 27, quinta-feira, a programação acontecerá no Anexo do CER, em Baixa do Meio. As palestras e oficinas abordam de forma objetiva e prática alguns dos principais desafios para profissionais e familiares.

O evento integra as ações da Prefeitura de Guamaré em alusão ao Dia da Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2007, com o objetivo de levar informação à população sobre o tema, reduzindo a discriminação e o preconceito em relação a quem apresenta o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que pertence ao grupo dos Transtornos do Neurodesenvolvimento.

Confira a programação:

Jornada de Conscientização do Autismo 26 e 27 de abril de 2023.

Dia 26 de abril de 2023.

Local: Auditório da Câmara de Vereadores de Guamaré.

Horário: 07:30h.

Palestra: Os desafios da inclusão da pessoa com TEA.

Dia 26 de abril de 2023

Local: CER Guamaré

Horário: 14:00h.

Oficina: Restrição alimentar, desafios e expectativas.

27 de abril de 2023

Local: Anexo/CER Baixa do Meio

Horário: 08:00h

Oficina: Criação de recursos e como estimular em casa

Assecom/PMG