Guamaré realiza a X Semana do Bebê de 5 a 12

Com o tema “Guamaré, uma década dedicada à infância: Inclusão, Proteção e Afetividade”, a 10ª edição da Semana do Bebê chega com inúmeras atividades voltadas desenvolvimento infantil na primeira infância. A programação inicia nesta quarta-feira (05), a partir das &h da manhã com o hasteamento das bandeiras na sede da Prefeitura e segue até o próximo dia 12.

A Semana do Bebê é promovida pela Prefeitura Municipal de Guamaré com o envolvimento das secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação. As diversas atividades recontam de forma lúdica as páginas que dessa belíssima história que ao longo de 10 anos vem procurado construir um final feliz para a primeira infância guamareense.

Serão abordados temas como mortalidade infantil, aleitamento materno, gravidez na adolescência, formação de vínculo e estimulação do bebê, por meio da organização de oficinas, atividades lúdicas e culturais. A ações são especialmente para a família, cuidadores, profissionais da área e toda a comunidade. A Semana do Bebê é também uma ação fundamental para que o município conquiste o Selo UNICEF, com o foco de fortalecer as políticas públicas municipais voltadas à primeira infância.

As atividades de mobilização iniciaram nesta terça-feira (04) com o Baby Car, um carro encantado que levou para as comunidades do município de forma itinerante o encanto dos contos de fadas, através de panfletagens, animações, interações lúdicas e musicais com paradas nas UBS e Escolas. O baby Car é um chamamento, anunciando a população guamareense sobre a abertura da X semana do bebê.

O Baby Car passou pelas comunidades de Paulo Bento, Salina da Cruz, Lagoa Seca, Mangue Seco, Lagoa Doce, Lagoa de Baixo, Umarizeiro, Nova Jerusalém, Raimundo Avelino, Encruzilhada, Santa Paz, Santa Maria III, finalizando a mobilização em Baixa do Meio, na praça da Juventude.

Para saber mais sobre a Semana do Bebê, divulgação das ações e conteúdos para a imprensa visite o site, onde também é possível conferir toda a programação do evento. https://guamare.rn.gov.br/semanadobebe

Asscom/PMG