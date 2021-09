Guamaré realiza as eleições da sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social para o biênio 2021-2023

Esta semana, em parceria com os equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, foram realizadas as eleições da Sociedade Civil para o novo biênio do Conselho.

As eleições aconteceram em fórum próprio entre os Usuários do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) referenciados pelos CRAS de Guamaré e Baixa do Meio, e os representantes das Entidades Socioassistenciais, como associações, sindicatos, e movimentos de luta por terra.

Na quarta-feira (15), a votação, realizada de forma aberta e direta, aconteceu no CRAS de Baixa do Meio, e elegeu os usuários Andreyve Santos como conselheiro titular, e Francijane Soares como suplente.

A eleição contou ainda com as presenças de Jacqueline Fonseca, Presidente do Conselho; Leonilson Santos, vice-presidente; Yonne Carvalho, representante dos Trabalhadores do SUAS; e a Secretária Executiva do CMAS, Kelly Pereira.

Na quinta-feira (16), as eleições foram em Guamaré, elegendo os Usuários do SUAS referenciados pelo CRAS Centro e as Entidades. As votações aconteceram respectivamente no CRAS e na Casa dos Conselhos, e foram eleitas as senhoras Liliane Pessoa (titular) e Ana Cristina Freitas (suplente) como representante dos Usuários.

Quanto às Entidades, ganharam assento a Associação dos Pescadores Artesanais, representada pela senhora Gilcéia França, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, representado pela Presidente Dalvina da Silva.

As eleições também foram acompanhadas e articuladas pela Presidente Jacqueline e pela Secretária Executiva, e contou com a participação da representante da Secretaria de Saúde no Conselho, Ellen de Melo Carmo.