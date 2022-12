Guamaré realiza campanha de vacinação contra HPV

A Prefeitura Municipal de Guamaré por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública realiza, de 12 a 16 de dezembro, a campanha de vacinação contra o vírus HPV para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.

As vacinas serão aplicadas nos seguintes locais: UBS 1 (Centro), UBS 2 (Vila Maria) e UBS Porte 2 (Baixa do Meio) no horário normal de funcionamento das unidades.

A Secretaria de Saúde faz o alerta e o apelo aos pais e responsáveis quanto a importância de prevenir o vírus HPV.

A vacina é essencial no combate ao câncer de colo do útero, podendo também acarretar em outros tipos de câncer genitais.