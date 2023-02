Guamaré realiza Copa Verão Society

Para aproveitar a temporada mais alegre e aguardada do ano, a Prefeitura de Guamaré realiza uma ampla programação de verão, movimentando todos os equipamentos esportivos do município. A Copa Verão Society teve início no último dia 30 e segue até o dia 16 de fevereiro, animando as noites nas Arenas Society do Vila Maria.

“Nossa gestão valoriza a prática de esportes em todas as fases da vida. E os eventos de verão são tradicionais e contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes, além de movimentar o comércio da cidade. Reitero nosso compromisso com as atividades esportivas e sociais, visando sempre o bem estar do nosso povo”, disse o prefeito Arthur Teixeira.

A competição é uma realização da Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, conta com a participação de 30 equipes e os campeões receberão além de troféu e medalha, a premiação em dinheiro de R$ 5 mil (1º lugar) e 3 mil (2º lugar). E no dia 16 de fevereiro após o resultado final acontecerá o tradicional Arrastão dos Campeões pelas ruas do centro de Guamaré.

Para a secretária de Esportes e Lazer, Larisa Mayara, a Copa Society 2023 já é um sucesso. “Temos esse ano 30 equipes participando e todas as noite a praça do Vila Maria está lotada para acompanhar os jogos que estão o correndo nas as arenas de futebol society”, comemora a secretária.

Seguindo a programação, no próximo domingo (04), inicia a Copa Verão de Queimada que acontecerá também na praça Poliesportiva do Vila Maria.

