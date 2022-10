Guamaré realiza I Encontro de Bandas Filarmônicas em Baixa do Meio

Dando continuidade aos festejos em homenagem aos 87 anos da nossa querida Baixa do Meio, a Prefeitura de Guamaré e a secretaria de Educação e Cultura realizaram o I Encontro de Bandas Filarmônicas de Guamaré. O evento ocorreu na Praça da Juventude na noite da terça-feira (25) e levou muita música, cultura e animação. A vice-prefeita Eliane Guedes, secretários municipais e vereadores prestigiaram o evento.

As bandas chegaram à Praça da Juventude em desfile tocando todas juntas! Um belo espetáculo que chamou a atenção de todos os presentes. “O Encontro de Bandas Filarmônicas era um sonho antigo e tem o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimento entre as bandas participantes e valorizar a cultura em nosso município”, explica o coordenador de Cultura de Guamaré, Caio Farias.

A Big Band Jerimum Jazz da Escola de Música da UFRN foi a convidada especial que abriu a programação da noite. As bandas que participaram do I Encontro de Bandas Filarmônicas de Guamaré foram: Filarmônica Monsenhor Honório – Macau; Filarmônica Flor de Cactos – Pendências; Filarmônica Adalto Lopes – Poço Branco; Banda Orquestra Jovem – Assú.

A programação alusiva aos 87 anos de Baixa do Meio encerra nesta quarta-feira (26), com o desfile cultural das escolas pelas ruas do distrito até o largo do estádio de futebol. O desfile terá como tema da Copa do Mundo 2022 no Catar. Asscom/PMG