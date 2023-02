Guamaré realiza IV Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Guamaré/RN (CMDCA) realizou nesta quarta-feira (14), a IV Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. O evento visa debater os reflexos da pandemia da Covid-19 na vida das crianças, adolescentes e suas famílias e para a elaboração de ações e políticas públicas municipais que garantam os seus direitos. “A gestão municipal tem a preocupação e cuidado de manter políticas públicas voltadas à infância e adolescência. Por isso, ouvir os jovens aqui presentes é fundamental para entendermos se ações planejadas estão atendento às espectativas deste público”, declarou a vice-prefeita, Eliane Guedes.

A conferência acontece a cada dois anos como uma deliberação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e fomenta a análise sobre o andamento das questões das crianças e adolescentes no Brasil. “Estudos mostram que número crianças vítimas de violência cresceu durante a pandemia e é nosso dever enquanto gestores, manter e ampliar políticas públicas que garantam a proteção delas, para isso precisamos unir todos os agentes e combater de grave problema social”, esclarece, a presidente do CMDCA de Guamaré e secretária municipal de Assistência Social, Marisa Rodrigues.

As discussões foram desenvolvidas em cinco eixos temáticos: promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e de pós-pandemia; enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia; ampliação e consolidação da participação de jovens nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos; participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, considerando o cenário pandêmico; e garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para esse público.

