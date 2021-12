Guamaré realiza IX Copa Guamaré de TAEKWONDO

No ultimo sábado (11), a cidade do ouro negro foi palco da IX – Edição da Copa Guamaré de TAEKWONDO. O evento contou com a presença de treze equipes do estado do RN, reunindo quase 400 atletas com disputas nas modalidades Kyorugui (luta) poomsae (Movimentos) e parataekwondo.

Com o apoio da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esportes, do Projeto Formando Campeões, Federação Potiguar de Taekwondo, das secretarias de Saúde, Educação, Obras, e Turismo.

O Professor de Taekwondo e coordenador do projeto formando campeões, Doriedson Galdino, aproveitou o momento para agradecer a prefeitura de Guamaré, na pessoa do prefeito Arthur Teixeira, a Secretária de esportes, Larissa Nayara, as demais secretarias envolvidas, aos parceiros por toda organização apoio e logística. Aqueles que trabalham por trás dos bastidores que foi de fundamental importância para o grande sucesso do evento.

Veja os resultados por equipes:

POOMSAE

1° lugar, Projeto Formando Campeões equipe Team AGT

2° Lugar, Equipe CAF/ADN

3° Lugar, Hikari

KYORUGUI

1° Lugar, Projeto Formando Campeões equipe Team AGT

2° Lugar, Equipe Natal Kim

3° Lugar, Equipe CAF/ADN

CAMPEÃO GERAL

TEAM AGT-GUAMARE PROJETO FORMANDO CAMPEÕES

