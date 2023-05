Guamaré recebe certificado de 1º lugar do Programa Estadual de Combate à Tuberculose

Em reconhecimento ao bom desempenho das ações realizadas pela Secretaria Municiapal de Saúde de Guamaré, o município recebeu certificado de honra ao mérito do Programa Estadual de Combate à Tuberculose. O título foi entregue pela Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, na última sexta-feira (12).

Guamaré obteve os melhores índices epidemiológicos durante o ano de 2022, na 3ª Regional de Saúde que corresponde a 26 municípios, por isso recebeu de primeiro lugar. “Este é um importante reconhecimento ao trabalho sério e incansável da gestão que prioriza os serviços de saúde e compreende a atenção básica enquanto política de medicina preventiva”, ressalta Nathália Brito, diretora da Atenção Primária – Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré.

Assecom/PMG