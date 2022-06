Guamaré recebe cursos de qualificação profissional voltados ao turismo

Com o propósito de desenvolver e profissionalizar o turismo, o município de Guamaré recebe os cursos gratuitos de qualificação profissional técnica em Gestão de Pequenos Negócios e Turismo de Base Comunitária.

A ação é promovida pelo do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

As aulas serão 100% presenciais ministradas pelo SENAC/RN, na Escola Municipal Benvinda, das 18h às 22h. Ao todo serão ofertadas 40 vagas, divididas em duas turmas. As aulas serão realizadas de 27/06 a 22/07.

Podem participar todos que já desenvolvem alguma atividade comercial voltada para o turismo ou desejam iniciar. Faça agora a sua inscrição e garanta a sua vaga.

“A profissionalização é indispensável para a cidade que planeja tornar-se um destino turístico consolidado. Por isso, ações como esta são tão importantes”, ressalta Andrezza Varela, a secretária municipal de Turismo de Guamaré.

As capacitações, promovidas por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), somam investimento de R$ 1 milhão do Projeto Governo Cidadão, com recursos viabilizados pelo empréstimo junto ao Banco Mundial.

Ao todo serão mais de 50 cidades beneficiadas em todas as regiões do Estado e 1.500 vagas ofertadas. “Esse é um importante passo para a regionalização do turismo potiguar, ampliando o impacto positivo dessa indústria na economia de todas as regiões do RN”, declara a secretária de Estado do Turismo. Aninha Costa.

Links de inscrição: Turismo de Base Comunitária.; Gestão de pequenos negócios em comércio e serviços.