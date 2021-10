Guamaré receberá nos próximos dias primeira estação de TV digital do programa ‘Digitaliza Brasil’

Logo após o prefeito Eudes Miranda ter assinado o termo de adesão ao projeto, formalizando a parceria do município de Guamaré com o Ministério das Comunicações, os técnicos já iniciaram os trabalhos para instalação da torre de transmissão no conjunto Paulo Bento.

A população do município terá acesso a mais canais de TV e imagens com maior qualidade. E o telespectador não precisa pagar nada para receber o sinal.

O programa vai distribuir kits de conversão do sinal analógico para o digital às famílias de baixa renda, integrantes do Cadastro Único, inclusive as beneficiárias do Programa Bolsa Família.

O município vai ter noticiários do nosso estado, como é na capital sem chuvisco, com a imagem boa, sem se preocupar que a imagem corte quando estiver chovendo. A população receberá gratuitamente, 8 sinais digitais da TV aberta.

A Prefeitura ficará responsável pela segurança, operação e manutenção da infraestrutura após a implantação. A obra será inaugurada nos próximos dias e está em todo vapor.