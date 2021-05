Rede municipal abre matrículas para o ano letivo 2021 em Guamaré

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Guamaré, abre nesta quarta-feira, 26, o período de matrículas para alunos novatos e também para a renovação de matrículas em todas as unidades de ensino do município.

As matrículas acontecem até o dia 02 de junho, nos turnos matutino, vespertino e Noturno. As vagas serão ofertadas em todas as modalidades básicas de ensino para alunos na faixa etária de 02 anos e 06 meses a 14 anos e 11 meses.

O município também disponibiliza vagas para adolescentes e adultos na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, a partir de 15 anos.

(Visited 25 times, 25 visits today)