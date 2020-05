Guamaré registra 7 casos confirmado de coronavírus

A Prefeitura de Guamaré registrou nesta terça-feira, dia (05), mais um caso confirmado de coronavírus no município. Com isso, o número de infectados sobe para sete. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde.

O paciente está em isolamento domiciliar, sendo acompanhado pelas equipes de vigilância epidemiológica.

Segundo a secretaria de saúde, as pessoas que tem contato direto com a paciente estão em isolamento e serão testadas para o Covid-19, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, e a orientação da equipe multiprofissional treinada e capacitada para conduzir o caso.

A prefeitura recomenda ainda que a circulação de pessoas nas ruas se limite às necessidades imediatas de alimentação e saúde, com a utilização de máscaras.

