Mais uma boa notícia para começar a semana. O município de Guamaré registra uma das melhores médias da região na vacinação contra a H1N1 (gripe).

Pouco mais de 60% do público alvo da campanha já foi imunizado nas salas de vacina, que são mantidas pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde. Isso é respeito, gestão e cuidado com as pessoas.