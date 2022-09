Guamaré sai na frente na abertura da 2ª Copa do Vale

O estádio O Pajezão localizado na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré, está sendo palco da 2ª Copa do Vale. Um campeonato máster disputadíssimo, onde vários craques da cidade, Região Salineira, Mato Grande, e Vale do Assú, tem a oportunidade de mostrar sua habilidade com a bola em campo.

A competição teve sua abertura neste ultimo final de semana, e contou com um bom público presente. O torneio segue até o início do mês de dezembro com jogos aos finais de semana.

A equipe do Guamaré Esporte Clube quarentão venceu no peito e na raça, a forte equipe da cidade de Serra do Mel, pelo placar de 3 x 1. O jogo foi de arrepiar, disputadíssimo.

Dez equipes participam da Copa do Vale 2022 são elas:

Macau – João câmara – Itaja – Assu – Pendências – Serra do Mel – Ipanguaçu – Alto do Rodrigues – Guamaré e Carnaúbas.

Resultados do fim de semana:

Itaja 0 x 0 Alto do Rodrigues

Macau 0 x 1 Ipanguaçu

Destaque para o camisa 9 da seleção de Guamaré, me refiro ao craque Thiago Potiguar, mas conhecido por De Arrascaeta. Além de ele ter feito um golaço na partida, ainda deu duas assistências para a vitória do time da casa na estreia.

Thiago é o tipo de jogador que tem olhos na nuca e uma habilidade com a bola que chama atenção.

O campeonato faz parte de uma parceria da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esportes, com a Multiuso Sports.