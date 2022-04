Guamaré se despede de Luciano de Princesa

Foi sepultado No inicio da noite da ultima terça-feira (19), no cemitério São João Batista em Guamaré, o corpo de Luciano Cláudio Câmara de Seixas (34 anos de idade), mais conhecido por Luciano, nos deixou na tarde de hoje vitima de um infarto.

Ele é filho de princesa com Josemar. Sobrinho do vereador Carlos Câmara e do ex-prefeito da cidade Dedé Câmara.

A população compareceu no velório na igreja santuário, o templo ficou pequeno para tanta gente. Familiares e amigos não contiveram as lágrimas no último adeus ao homem de bem que partiu para mais peto do pai celeste de maneira tão precoce.

A comoção aflorou no cortejo a caminho do cemitério, uma multidão tomou conta das ruas da cidade como lideranças politicas, vereadores, lideranças religiosas, entidades, familiares, amigos e a população foram prestar suas ultimas homenagens a um homem de família, que só fez o bem ao próximo durante toda sua vida.

A vaqueirama rendeu-lhe homenagens durante todo cortejo e na frente do cemitério. Luciano era apaixonado por Cavalo e amava cuidar de animais. Que Deus o guarde em um bom lugar, de acordo com o tamanho da sua bondade.