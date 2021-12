Guamaré se despede em lágrimas de Seu Chico Olegário

Foi sepultado na tarde desta segunda-feira (06), no Cemitério Municipal, São João Batista, em Guamaré, o corpo de Francisco Pereira Olegário, mas conhecido como Seu Chico Olegário.

Seu Chico era viúvo, pai de oito filhos, avô de neto e bisneto, um cidadão de família tradicional no município, e de muitos amigos.

A comoção aflorou no velório e no cortejo a caminho do cemitério. Ninguém escondeu durante o percurso a dor da saudade e da perda.

Autoridades politicas, religiosas, entidades, amigos e a população tomou conta da avenida principal da cidade, para se despedir de um homem que em vida só fez o bem sem olhar a quem.