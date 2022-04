Guamaré se despede em lágrimas dos Ciclistas que morreram na BR 406 em Baixa do Meio

Foi sepultado na manhã desta terça-feira (19), no Cemitério Municipal de Baixa do Meio, distrito de Guamaré, o corpo de Odair José da Rocha, no cemitério da comunidade de Moinho de Juá, foi sepultado o corpo de Renato José Malaquias, e o corpo de Carlos Eduardo dos Santos, foi em Natal.

Os ciclistas foram atropelados e mortos quando pedalavam as margens da BR-406, quando foram atingidos por um veiculo desgovernado próximo a comunidade.

A comoção aflorou no velório e no cortejo a caminho do cemitério. Ninguém escondeu durante o percurso a dor da saudade, da perda e revolta.

Um grupo de ciclistas da cidade participou do velório e sepultamento. Eles fizeram uma homenagem aos colegas que se foram para mais perto do pai celeste.

Autoridades politicas, religiosas, entidades, amigos e a população tomou conta do centro de velório e do cortejo, para se despedir de três homens de bem que partiram desta vida tão cedo.

Que Deus o tenha em um bom lugar.