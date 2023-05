Guamaré se posiciona como destino turístico para contemplação de aves migratórias

Na ultima quarta-feira (05), a Prefeitura de Guamaré através das Secretarias de Turismo, Meio Ambiente e Urbanismo, junto a SAVE BRASIL (Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil), que em parceria com o Instituto Neoenergia criaram o Projeto Flyways Brasil, com foco na conservação das aves limícolas e seus habitats, na Bacia Potiguar, se reuniram para solenidade de entrega do marco que inaugura o turismo contemplativo de aves na região. Foi instalada uma placa na Orla Aratuá com informações sobre as espécies de aves limícolas que chegam ao estuário para se alimentar.

A iniciativa acontece junto as comunidades tradicionais localizadas nos municípios de Macau, Guamaré e Galinhos. Essa ação foi iniciada em Guamaré ainda em 2022. Em abril do ano passado o projeto Flyways Brasil ganhou novos contornos em Guamaré, tratando do fator ambiental, preservação e aderindo ao Turismo Contemplativo de Aves Migratórias. Esse seguimento tem crescido cada vez mais no território brasileiro, pois esse o ecoturismo possibilita que os visitantes possam vivenciar um novo nível de experiência, que valoriza e preserva a fauna e flora local, atrativo responsável por atrair esses animais para o nosso estuário.

Essas aves se alimentam de pequenos invertebrados escondidos na lama. Todos os anos, chegam ao Brasil entre setembro e outubro depois de voar entre 3.000 a 5.000 km, podendo voar de 3 a 8 dias sem parar para se alimentar e descansar. Por isso, são consideradas viajantes espetaculares. Guamaré dispõe das condições perfeitas para a estadia dessas aves.

Desde 2022 Guamaré se prepara para ser o point do “Observatório Internacional de Aves Migratórias”. A Instalação da placa na Orla do Rio Aratuá, trazendo melhor sinalização turística e motivando nossa população nativa a cuidar ainda melhor de nossas riquezas e nossos mais nobres visitantes.

