Guamaré se une a Galinhos para fomentar a atividade turística com apoio do governo

Com a saída dos investimentos da Petrobras no Rio Grande do Norte, alguns municípios, a exemplo de Galinhos, e principalmente Guamaré, precisam redirecionar seu foco para uma nova fonte de receita econômica. Investir no turismo é uma das alternativas para gerar emprego e renda na região.

A pauta tem ocupado espaço na agenda de planejamento do prefeito Eudes Miranda. Uma reunião em Natal, com as presenças de Aninha Costa, Secretária Estadual de Turismo e Solange Portela, Sub-Secretária de políticas e Gestão Turística no RN e representantes das Secretarias de Turismo em Galinhos e Guamaré, alinhou algumas estratégias, tendo em vista o início das atividades em 2021.

“Temos similaridade entre os atrativos naturais da região. Em ambos os destinos, encontramos praias, rios, gamboas intocadas, dunas, mangues, entre outros. Com isso, muitas estratégias tomadas em Galinhos para o desenvolvimento de um produto turístico minimamente organizado, podem ser perfeitamente replicadas em Guamaré, inclusive complementados, como a exemplo, a demanda de pessoal que pratica kitesurf, que hoje se hospeda em Galinhos, mas segue até Guamaré para a prática desse esporte com tamanho apelo financeiro e ambiental”, destacou a Secretária Estadual de Turismo, Aninha Costa.

A proposta da pasta apresentada na reunião é de união das estratégias de divulgação, conforme preconizam as políticas nacionais de regionalização do turismo. “A partir dessa união dos dois municípios, podemos pensar em ser referência no processo de fortalecimento do turismo na região da Costa Branca”, disse Solange Portela.

“A inclusão de Guamaré nos próximos famtours da Emprotur com a presença de jornalistas e agentes de viagem é uma iniciativa que deve se tornar realidade com a retomada da atividade turística no estado este ano”, adiantou a Secretária Municipal de Turismo de Guamaré, Mohana Freitas, satisfeita com o resultado da reunião.

Escola de Turismo

A implantação da Escola de Turismo da Costa Branca, considerando os números absolutos relacionados à atividade turística da região da Costa Branca, mais precisamente destes dois municípios, também foi uma estratégia de governo anunciada no encontro, tendo em vista que existe uma lacuna de formação de profissionais de base na região.

A escola fomentaria a oportunidade de aprendizado de uma profissão relacionada à hospedagem, alimentação, atendimento e áreas afins, para que estes profissionais sejam qualificados continuamente e atendam as demandas de mercado, prioritariamente da região da Costa Branca.

Também no encontro foi discutida e reforçada a importância do Cadastur, a partir do cadastro de meios de alimentação e de hospedagem e das agências de turismo nos dois municípios, no Ministério do Turismo. Ficou agendada uma visita técnica da Setur-RN ao município de Guamaré, ainda no próximo mês de fevereiro. Fonte: Asscom/PMG.

(Visited 5 times, 5 visits today)