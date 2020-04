Guamaré: Secretaria de Assistência orienta população sobre o Auxilio Emergencial

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social está ajudando à população no cadastro para o Auxílio Emergencial de R$ 600,00 do Governo Federal.

Na Central da Cidadania, na sede do município e no CRAS de Baixa do Meio, as equipes estão de plantão nesta quarta e quinta-feira para informações. O atendimento será suspenso na sexta-feira, 10, e retorna na segunda-feira, dia 13.

Os pontos de atendimento presencial estão funcionando nos horários das 07h às 11h e das 14h às 17h. A população também pode obter informações pelos telefones (84). 99644.0808 e (84) 99644.1717.

(Visited 56 times, 56 visits today)

Coronavírus: Vigilância Sanitária realiza fiscalização no comércio de Guamaré Cartão Renda Cidadã tá liberado para compras no comércio