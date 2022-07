Guamaré sedia a segunda etapa dos Jogos da Juventude Escolar do Rio Grande do Norte (JUVERNS)

O município de Guamaré sediará nesta sexta feira (15) os Jogos da Juventude Escolar do Rio Grande do Norte – JUVERNS. A abertura acontecerá no Ginásio Aldemir Miranda a partir das 8h da manhã.

O evento tem por finalidade aumentar a democratização do esporte através da participação das escolas das redes pública e privada de ensino em nosso Estado, e promove a ampla mobilização da comunidade escolar, em busca da descoberta de talentos nas diversas modalidades. Os campeões desta etapa seguem para a final que será realizada em Natal.

A etapa Guamaré contará com quatro modalidades esportivas (Futsal, Voleibol, Vôlei de dupla e Badminton), as competições acontecem simultaneamente no Ginásio Aldemir Miranda, nas quadras das escolas Benvinda Nunes Teixeira e Francisca freire de Miranda e nas quadras de areia da praça do Vila Maria. Participe!