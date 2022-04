Guamaré sedia Encontro Geral da 1ªCIPM

A cidade de Guamaré foi palco na manhã desta quinta-feira (07), do Encontro Geral da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM). O evento foi realizado no Clube da Praia, e contou com a presença do comandante do CPR IV, coronel QOPM Kennedy, juntamente com comandante da 1ªCIPM, Major QOPM Wagner.

O encontro é uma atividade de coordenação e controle para as unidades operacionais pertencente 1ª CIPM, e uma oportunidade ímpar de troca de informações e experiências entre os Comandantes dos Pelotões com a pretensão de estabelecer ao final do evento, um direcionamento de condutas e alcançar as metas que serão buscadas em cada município que integram a Companhia, as quais serão aplicadas durante a Semana Santa e o Feriado de Tiradentes.

Pela primeira vez na história da CIA um encontro geral foi realizado fora da cidade de Macau. Coronel Kennedy destacou em sua fala que “pretendo conhecer mais de perto a realidade de cada Pelotão, para que as ações de melhorias possam atender as principais necessidades de cada comandante e seus subordinados”. Comentou.

Participou do encontro Policial Militares do 1° Pelotão de Macau, 2° Pelotão do Alto do Rodrigues e do 3º Pelotão de Guamaré. Na ocasião, os Policiais tiveram a oportunidade de trazer suas demandas num diálogo aberto diretamente com o Comando da região.

Segundo o Subtenente da PM Jhonny Cruff, responsável pelo 3º Pelotão de Policia Militar de Guamaré, ele disse se sentir honrado em poder realizar na cidade o encontro de PMs dos pelotões da região. “O encontro foi positivo, pois teve como objetivo a atualização, revisão de doutrina e compartilhamento de informações entre os policiais militares que atuam na 1ª CIPM, buscando a melhor capacitação da tropa”. Comentou.

Os agentes receberam orientação do comandante do CPR IV, coronel QOPM Kennedy, que deve acontecer nesses feriados, barreiras policiais com o intuito de coibir ações criminosas, bem como fiscalizar as vias de acesso as cidades de nossa circunscrição.

Além dos assuntos operacionais e administrativos, foram também feitas menções honrosas a alguns Policiais Militares, que por sua vez, foram destaques em seus trabalhos recebendo elogios em sua ficha funcional a partir da publicação de Boletim Interno.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: