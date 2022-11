Guamaré sedia encontro sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar

A equipe do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) da UFRN realizou a 3ª oficina regional para o encontro da oferta e demanda de alimentos da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

O encontro aconteceu na Câmara Municipal de Guamaré, no último dia 10 de novembro, e reuniu nutricionistas, agricultores, coordenadores de merenda escolar, conselhos de alimentação escolar para discutir os principais entraves que afetam a oferta desses alimentos para as escolas. O encontro reuniu 12 atores sociais dos municípios de Guamaré, Pedra Grande e Macau.

Na ocasião, o CECANE apresentou: um levantamento sobre a situação das compras institucionais voltadas para o segmento do PNAE; os entraves para a compra de produtos de origem animal para a alimentação escolar; e uma ferramenta tecnológica intitulada de “mapa colaborativo”.

A oficina faz parte do trabalho que o CECANE vem desempenhando ao longos dos últimos cinco anos, especialmente com agricultores familiares. O CECANE, fruto da parceria entre o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), visa contribuir para a consolidação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do aprimoramento do PNAE no estado do Rio Grande do Norte.

A Prefeitura Municipa de Guamaré atua com afinco unindo as secretarias de Educação e de Desenvolvimento Rural com o intuito de fortalecer a produção da agricultura familiar local e ampliar o volume de compras oriundas da produção local destinadas à merenda escolar. Asscom/PMG