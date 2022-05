Guamaré será palco da 2º Edição do DOMINGRAU da Galera

Quem é apaixonado por esportes radicais não vai ficar de fora deste grande EVENTO BENEFICIENTE que acontecerá no próximo dia 29 de maio. Guamaré será palco de um grande show com apresentações radicais na arena de eventos do conjunto Vila Maria.

Um evento que promete tirar o fôlego de qualquer um

Data: 29 de Maio de 2022

Local: Arena do Conjunto Vila Maria

Hora: 13 horas

Entrada: 2 Kg de alimento não perecível

Organização: Equipe Domingrau de Guamaré

Apoio ao Evento

Prefeitura de Guamaré, na pessoa do prefeito Arthur Teixeira, através das secretarias de obras, turismo, saúde, meio ambiente, esporte e segurança. Além do apoio dos irmãos Eudes Miranda e Hélio Willamy, e do vereador Thiago de Berg.

Arrecadação de Alimentos

Os alimentados arrecadados no evento serão doados a uma instituição beneficiente, e logo após, será registrado e divulgado na página dos blogs, nas redes socais e grupos de whatsapp.

Patrocinadores

Blog Guamaré em Dia, Blog Atenção Guamaré, Anderson Cell Imports, JB Lavajato, Grupo Ferragens Pai e Filhos, Kimkim Motos, JD produções, Gadiel Festas, MN Transportes, Restaurante Sabor da Casa, Mult Mixx conveniência, Alfa Suplementos, HV Imports, Deposito Parada Obrigatória, Açai Beach, Robson Dantas, Pizzaria Águas de Maré, Always drink, Darly doçuras, Adega Altas Horas, Abinoan Variedades e Academia Gigante por Natureza.

O que vai ter pra galera no vento

– Um espaço do tamanho de um campo de futebol para a realização do evento;

– Palco com som e iluminação

– Atrações artistas: DJ Jari – Banda PISITTY & Willian Vitor – e Bruninho Lyns

– Camisa do evento a venda no local

– Forças de segurança da cidade para garantir a ordem pública

– Premiações e sorteios

– Vendedores ambulantes locais

– Banheiros Químicos

– Internet da SSM TELECOM grátis no local

– Restaurante no local do evento e muito mais… Será imperdível!!!