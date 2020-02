Guamaré tava com saudade de uma secretária de Turismo “raiz”

Fazia muitos anos que Guamaré não via uma Secretária de Turismo no meio do povo na sua maior festa popular. Mohana Arnold não só tá brincando o carnaval no meio do povo, como também tá conferindo de perto o funcionamento da festa.

Destemida e com uma vontade enorme de aprender e acertar, a nova secretária municipal de Turismo tem conquistado o apoio da sua equipe e o respeito da população, que sabe que agora pode contar com uma amiga, sempre presente e disposta a ajudar a todos.

