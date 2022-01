Guamaré tem mais policiais nas ruas e segurança reforçada em pontos estratégicos

A segurança é um dos temas mais discutidos pela comunidade, autoridades e sociedade. Cada vez mais o assunto é motivo de preocupação para as famílias do município.

Diariamente, fatos envolvendo a criminalidade estão à tona devido à riqueza do petróleo e a força dos ventos com as instalações das torres eólicas na comunidade de Lagoa Seca e Mangue Seco I e II, proporcionando o desenvolvimento do município.

É preciso segurança na cidade para evitar ataques de criminosos e garantir à população a sensação de se sentir mais segura, e para tal, policiais nas ruas são fundamentais.

PMs precisam cumprir uma carga horária de trabalho estabelecida pelo Estado, muitos PMs ficam ociosos em meio às folgas entre um plantão e outro.

A solução então, é aproveitar esses policiais nestas horas extras de folga.

A Prefeitura de Guamaré mantém um convênio com o estado das Diárias Operacionais para a Polícia Militar, fato que levou a população a conviver diariamente com homens fortemente armados no município 24 horas por dia, 7 dias por semana, realizando o trabalho ostensivo e de prevenção em combate a criminalidade.

Segundo o Subtenente da PM Jhonny Cruff, responsável pelo 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, ele disse que “quanto mais policiais nas ruas da cidade, mais aumenta a sensação de segurança aos moradores. Consequentemente, quanto mais PMs nas ruas, mais tímidos os bandidos serão. Não são apenas seguranças espalhados, e sim profissionais experientes, e detentores de diversos cursos na área operacional, que ficam em pontos estratégicos, e prontos para agir em qualquer situação de combate”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população ainda pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, ligando para o telefone da PM (84) 99936-9126. Você pode fazer denúncias, ajudar com informações ou fazer alguma solicitação. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.