Guamaré tem Policia nas ruas na madrugada segura!

As madrugadas estão mais movimentadas e segura em Guamaré com ações efetivas feitas pela POLICIA MILITAR. Ações estas que consistem em intensificar abordagens a pessoas e veículos suspeitos, através de barreiras e patrulhamentos táticos móveis.

Depois do investimento feito pela Prefeitura Municipal com o pagamento das diárias operacionais, homens fortemente armados realizam a ronda ostensiva e preventiva 24 horas por dia, sendo que pela madrugada a atenção tem sido redobrada.

São duas viaturas, um carro civil, e vários agentes nas ruas em locais estratégicos realizando o patrulhamento. Sempre em grupos e em locais diferentes, os PMs garantem enquanto dormimos a segurança do povo Guamareense.

De acordo com o Subtenente da PM Johnny Cruiff, comandante do destacamento policial da cidade, “operações como estas ocorrerão diariamente com o intuito de coibir ações criminosas contra agências bancárias, comércios e correios, mas principalmente para combater os mais diversos tipos de crimes contra a população. a PM está nas ruas protegendo o cidadão de bem, pedimos que a população ajude a Policia Militar a manter a ordem através do nosso WhatsApp: (84) 999369126”. comentou.