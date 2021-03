Prefeito Eudes Miranda assina termo de adesão a Plataforma Virtual + PNE

Comprometido com bem estar da população, o prefeito de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), não tem medido esforços para investir nas áreas de saúde, educação, segurança e assistência social.

Todas essas áreas são críticas e afetam diretamente a vida do cidadão se não forem bem cuidadas. Na Educação, por exemplo, os profissionais são valorizados e inúmeros programas implantados mesmo em plena pandemia comprovam os investimentos feitos nesta área.

Hoje (12), o prefeito Eudes Miranda, ao lado da secretária de educação, Maria do Socorro Aguiar, deu mais um passo com a assinatura do termo de adesão a Plataforma +PNE – Plano Nacional de Educação.

A plataforma é um ambiente virtual por onde o MEC apoiará os Municípios na implementação de estratégias, e instrumentos para o monitoramento e a avaliação de seus respectivos planos de educação.

O prefeito formalizou a adesão às ações de monitoramento, e avaliação do Plano Municipal de Educação, e indicou na adesão o articulador de educação que será o responsável por cadastrar as informações do Plano Subnacional de Educação.

Com a adesão, o município passa a abastecer a ferramenta digital com os dados, em contra partida o MEC oferece suporte técnico e financeiro, para viabilizar o Plano Municipal de Educação. Os Servidores serão treinados para operar a ferramenta.

Em consequência do trabalho na Plataforma Virtual +PNE, a educação de Guamaré caminha dá mais um passo para alcançará as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação.

